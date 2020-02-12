Март Хельме хочет запретить деятельность российских каналов в Эстонии

Сегодня на инфочасе правительства в Рийгикогу член Реформистской партии Эркки Келдо задал министру Марту Хельме вопрос, касающийся сотрудничества Таллиннской горуправы с Первым Балтийским каналом (ПБК).
Как сказал депутат, в случае с ПБК речь идет о телеканале, распространяющем с подачи Кремля ложную информацию. В то же время в прошлом году Таллиннская горуправа заказала у канала телепрограмм на 540 000 евро, а в этом году планируется истратить на эти цели 715 000 евро.
"Как вы, будучи министром внутренних дел, оцениваете деятельность города Таллинна и мэра-центриста Михаила Кылварта?" — спросил Келдо.
По словам Марта Хельме, ситуация на самом деле сложнее, чем обрисовал Келдо. "В принице, мы неоднократно высказывали мнение, что российские информационные каналы, действующие в Балтийских странах, могли бы быть в Эстонии закрыты. Такие шаги предприняли некоторые наши южные соседи", — сказал Хельме.
В то же время он отметил, что МВД не может вмешиваться в бюджетную политику местных самоуправлений, и соответствующее аргументированное предложение — о том, чтобы Таллинн не заказывал рекламу на российских каналах — правительству должны сделать ведомства, занимающиеся вопросами безопасности.
"По моим данным, таких корректно сформулированных предложений от органов безопасности в правительство ЭР не поступало. Поэтому, учитывая, что у нас местные самоуправления автономные, я не вижу возможности, чтобы МВД вмешивался в их бюджетную политику и отношения со СМИ, особенно в свете того, что в Эстонии — свобода слова", — отметил Хельме, являющийся также председателем Эстонской консервативной народной партии (EKRE).
"Но в принципе, наша партия поддерживает точку зрения, что деятельность этих каналов на территории Эстонской Республики должна быть ограничена или вообще запрещена", — сказал Хельме.
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