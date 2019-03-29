Март Хельме: государство тратит деньги на вещи, на которые не должно тратить

”Имеющееся на настоящий момент положение дел обнадеживает”, — сказал Хельме о коалиционных переговорах. По его словам, самые сложные вопросы уже рассмотрены.

Информацию о том, что закон о сожительстве все же аннулирован не будет, Хельме комментировать не стал, отметив только, что нельзя верить всему, что пишут.

”У нас нет красный линий, у нас есть программные цели. Есть много вопросов, которые решаются путем компромисса. Идем дальше. Предельно ясно, что прописанное в коалиционном договоре еще не означает внедренное в жизнь. Ни с нашей стороны, ни со стороны других. Впереди еще много споров по этим вещам”.

Хельме сказал, что много вопросов вызывает финансирование третьего сектора и привел в пример акцию Feministeerium, отметив, что они получают дотацию в 60 000 евро. Она заявил, что EKRE выступает за упразднение такого рода дотаций и направление освободившихся средств, например, на нужды людей с ограниченными возможностями.

На вопрос о том, что еще можно урезать, Хельме ответил: ”Списка нет. Это был просто пример. Но подчеркну: государство тратит деньги на вещи, на которые государство не должно тратить. Тратить нужно на исполнение функций государства”.

”Мы никого закрывать не будет. Например, театр NO закрылся сам. Да, мы бы уменьшили его финансирование. Государственных денег они перед закрытием получили достаточно. Мы бы посмотрели, почему, например, на театр Баскина нет денег, а некоторые другие театры озолачиваются”.

Что касается второй пенсионной ступени, то, по словам Хельме, решение было найдено, но какое, он пока сказать не может.

Отвечая на вопрос о том, может ли измениться риторика EKRE, Хельме сказал, что СМИ слишком искажают действительность и посоветовал журналистам быть более ответственными.