В ходе выступления прозвучало соображение о том, что Германия в военном смысле малозначительная и несостоятельная страна.

"Германия по сравнению с Эстонией уже скоро станет военным карликом,потому что если на учениях на симуляторе стреляют из винтовок… — ничего не поделать.

Я был несколько лет назад как член комиссии по гособороне в Германии, я нигде не видел таких унылых генералов, как в Германии — они все только плакались о том, как у них не хватает людей, как у них не хватает денег, как им не заказывают оружие, как у них всё катится вниз.

Всякое может быть. Но Германия не та страна, которая способна или у которой есть воля защищать Эстонию или другие страны Балтии в случае войны. Так что у нас здесь нет особо большого выбора.

Выбор очень ограничен. Но выбор есть, выбор есть всегда. Но приемлемы ли для нас эти варианты — это отдельный вопрос. Так что здесь… все это не отвечает действительности — все эти разговоры о том, что нам не помогут, если мы не будем такими-то, а если мы будем другими, то на помощь придут. Здесь — геополитика. Здесь разделение сфер интересов больших стран", — сказал Хельме однопартийцам.

Эстония пришла к заключению, что независимость Эстонской Республики нужна прежде всего Соединенным Штатам Америки, потому что именно с помощью нашей независимости вроде бы можно предотвратить образование "Евразийской коалиции".