Март Хельме: Если EKRE получит пост премьер-министра, мы сразу признаем Иерусалим столицей Израиля

«Я убежден, что если нам удастся провести аудит электронных выборов на предмет водонепроницаемости, то число избирателей Партии реформ сильно сократится», - сказал Хельме, касаясь множества реформ, в которых, по его мнению, нуждается страна.

Говоря о своей поездке в Иерусалим на политическое мероприятие, именуемое Молитвенным завтраком, Хельме рассказал, что имел там очень полезные встречи с двумя людьми, близкими к Дональду Трампу.

«Я их недвусмысленно заверил, что если наша партия получит место премьер-министра, мы сразу же признаем Иерусалим столицей Израиля и перенесем туда наше посольство», - заявил в своей речи Хельме.