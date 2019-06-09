Март Хельме: Если EKRE получит пост премьер-министра, мы сразу признаем Иерусалим столицей Израиля(13)
Председатель EKRE Март Хельме произнес на проходящем в Йыхви съезде партии речь, в которой остановился на политическом мероприятии в Иерусалиме, с которого он недавно вернулся. В частности, Хельме пообещал: если его партия получит пост премьер-министра, то Эстония сразу же признает Иерусалим столицей Израиля.
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