Март Хельме: Если EKRE получит пост премьер-министра, мы сразу признаем Иерусалим столицей Израиля(22)
Председатель EKRE Март Хельме произнес на проходящем в Йыхви съезде партии речь, в которой остановился на политическом мероприятии в Иерусалиме, с которого он недавно вернулся. В частности, Хельме пообещал: если его партия получит пост премьер-министра, то Эстония сразу же признает Иерусалим столицей Израиля.
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