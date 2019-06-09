09.06.2019, 15:22

Март Хельме: Если EKRE получит пост премьер-министра, мы сразу признаем Иерусалим столицей Израиля

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents, Raivo Aeg, Mart Helme, Taavi Aas
Siseminister Mart HelmeFoto: Tiit Blaat

Председатель EKRE Март Хельме произнес на проходящем в Йыхви съезде партии речь, в которой остановился на политическом мероприятии в Иерусалиме, с которого он недавно вернулся. В частности, Хельме пообещал: если его партия получит пост премьер-министра, то Эстония сразу же признает Иерусалим столицей Израиля.

«Я убежден, что если нам удастся провести аудит электронных выборов на предмет водонепроницаемости, то число избирателей Партии реформ сильно сократится», - сказал Хельме, касаясь множества реформ, в которых, по его мнению, нуждается страна.

Говоря о своей поездке в Иерусалим на политическое мероприятие, именуемое Молитвенным завтраком, Хельме рассказал, что имел там очень полезные встречи с двумя людьми, близкими к Дональду Трампу.

«Я их недвусмысленно заверил, что если наша партия получит место премьер-министра, мы сразу же признаем Иерусалим столицей Израиля и перенесем туда наше посольство», - заявил в своей речи Хельме.

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