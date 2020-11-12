Март Хельме: EKRE выдвинет Хенна Пыллуааса кандидатом в президенты

Ушедший в отставку с поста министра внутренних дел Март Хельме заявил, что следующей осенью EKRE может назначить спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса кандидатом в президенты от партии, пишет Õhtuleht.
Вернувшийся в Рийгикогу Март Хельме опроверг спекуляции на тему того, что весной он будет пытаться занять место спикера Рийгикогу.
"Конечно же нет! Не хочу сказать ничего плохого о Хенне или каком-либо другом спикере, но я считаю выполнение обязанностей председателя Рийгикогу — давать слово, выступать с речью, подтверждать повестки дня, стучать молотком — ужасно тупой работой. Простите, я слишком динамичный человек, чтобы этим заниматься", — заявил Хельме.
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