12.11.2020, 07:50

Март Хельме: EKRE выдвинет Хенна Пыллуааса кандидатом в президенты

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EST 3
Henn Põlluaas ja Mart Helme
Henn Põlluaas ja Mart HelmeFoto: Rauno Volmar

Ушедший в отставку с поста министра внутренних дел Март Хельме заявил, что следующей осенью EKRE может назначить спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса кандидатом в президенты от партии, пишет Õhtuleht.

Вернувшийся в Рийгикогу Март Хельме опроверг спекуляции на тему того, что весной он будет пытаться занять место спикера Рийгикогу.

"Конечно же нет! Не хочу сказать ничего плохого о Хенне или каком-либо другом спикере, но я считаю выполнение обязанностей председателя Рийгикогу — давать слово, выступать с речью, подтверждать повестки дня, стучать молотком — ужасно тупой работой. Простите, я слишком динамичный человек, чтобы этим заниматься", — заявил Хельме.

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