Март Хельме: EKRE выдвинет Хенна Пыллуааса кандидатом в президенты

Ушедший в отставку с поста министра внутренних дел Март Хельме заявил, что следующей осенью EKRE может назначить спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса кандидатом в президенты от партии, пишет Õhtuleht.
Вернувшийся в Рийгикогу Март Хельме опроверг спекуляции на тему того, что весной он будет пытаться занять место спикера Рийгикогу.
"Конечно же нет! Не хочу сказать ничего плохого о Хенне или каком-либо другом спикере, но я считаю выполнение обязанностей председателя Рийгикогу — давать слово, выступать с речью, подтверждать повестки дня, стучать молотком — ужасно тупой работой. Простите, я слишком динамичный человек, чтобы этим заниматься", — заявил Хельме.
Родила 10-х, а выглядит как топ-модель: секрет жены Хадарцева
Пенсионер нашел деньги и отнес в магазин. Вскоре ему позвонили
Новый симптом КОВИД ошарашил учёных
Обнаружен коронавирус, вызывающий синдром острой диареи