Март Хельме: EKRE выдвинет Хенна Пыллуааса кандидатом в президенты

Вернувшийся в Рийгикогу Март Хельме опроверг спекуляции на тему того, что весной он будет пытаться занять место спикера Рийгикогу.

"Конечно же нет! Не хочу сказать ничего плохого о Хенне или каком-либо другом спикере, но я считаю выполнение обязанностей председателя Рийгикогу — давать слово, выступать с речью, подтверждать повестки дня, стучать молотком — ужасно тупой работой. Простите, я слишком динамичный человек, чтобы этим заниматься", — заявил Хельме.