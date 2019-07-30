Март Хельме дал интервью пророссийскому порталу. Михал: он выставил дураком не только себя, но Эстонию и ее народ

”Они не служат ни интересам эстонского народа, экономического развития и даже не интересам избирателей Центристской партии и EKRE. Сравнение Хельме, в котором он ставит в один ряд эстонскую журналистику и прокремлевские пропагандистские конторы, является постыдным и раздутым”, — написал Михал.

Он отметил, что выступления таких ”полезных” деятелей как Хельме, используются, помимо прочего, для создание впечатления об Эстонии как о государстве, которое испытывает трудности, хочет дружить с восточным соседом и его главой, но ей мешают в этом некоторые гражданские элементы.

Михал уверен, что такие интервью выставляют дураком не только самого интервьюируемого, но и его государство и народ. ”То, что сделал Хельме как министр внутренних дел и заместитель премьер-министра, выгодно лишь разного рода кремлевским пропагандистским службам. Тамошние руководящие тролли смогут сформировать из озвученных мыслей нарратив, будто Эстонии без России плохо и она ждет направления, партнерства и экономического успеха именно с востока. Как восхода солнца”, — резюмирует политик.

Напомним, что Март Хельме в последнее время дал несколько интервью порталу Baltnews. Его высказывания были растиражированы рядом российских изданий.