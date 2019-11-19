Март Хельме: быть уверенным в НАТО нельзя, блок в кризисе. Готовимся к плану B

Как сказал Хельме финскому изданию, холодная война завершилась, и будущее носит неопределенный характер. "Мы должны думать о новых способах сохранения обороноспособности", — сказал Хельме.

По словам Хельме, Финляндия — это эстонский план B в плане безопасности: "Всегда есть Финляндия". Он также добавил, что Россия всегда представляла опасность для Эстонии, в то же время и для Финляндии важно сохранение независимости Эстонии, чтобы вновь не появилась Российская империя.

Россия, по утверждению Хельме, угрожает Эстонии в двух случаях: при диктатуре есть беспокойство за независимость Эстониии, а при демократическом строе в Эстонию приедут слишком много россиян. "Отношения с Россией всегда останутся сложными", — добавил министр.

Хельме отметил, что мы можем надеяться на нескольких членов НАТО, хотя мы не можем заранее знать, каким будет будущее НАТО как целого блока. "У НАТО в прошлом были свои кризисы, и сейчас блок точно в кризисе и мы не знаем, как альянс из него выйдет", — сказал он. "Поэтому Эстония должна потрудиться, чтобы наладить партнерство с определенными странами", — продолжил Хельме.