Март Хельме бойкотирует встречу с участием президента Франции и премьер-министра Италии

"Своим символическим неприсутствием мы покажем, что не собираемся начинать какую-либо дискуссию на эту тему. Мы не собираемся позволить втянуть себя в обсуждения. Эстония не будет принимать иммигрантов на основании какого-то механизма по распределению", — заявил глава МВД Эстонии в интервью порталу ERR.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте хотят изменить миграционную политику ЕС, чтобы в ней участвовали все страны союза. Те страны, которые не будут следовать этой политике, будут наказываться денежным штрафом.