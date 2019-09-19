19.09.2019, 17:40

Март Хельме бойкотирует встречу с участием президента Франции и премьер-министра Италии

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents, Raivo Aeg, Mart Helme, Taavi Aas
Valitsuse pressikonverents, Raivo Aeg, Mart Helme, Taavi AasFoto: Tiit Blaat

Март Хельме отказался участвовать в намеченной на понедельник встрече министров внутренних дел Европейского союза, на которой будет представлен новый миграционный механизм, передает rus.err.ee.

"Своим символическим неприсутствием мы покажем, что не собираемся начинать какую-либо дискуссию на эту тему. Мы не собираемся позволить втянуть себя в обсуждения. Эстония не будет принимать иммигрантов на основании какого-то механизма по распределению", — заявил глава МВД Эстонии в интервью порталу ERR.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте хотят изменить миграционную политику ЕС, чтобы в ней участвовали все страны союза. Те страны, которые не будут следовать этой политике, будут наказываться денежным штрафом.

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