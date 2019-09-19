Март Хельме бойкотирует встречу с участием президента Франции и премьер-министра Италии

Март Хельме отказался участвовать в намеченной на понедельник встрече министров внутренних дел Европейского союза, на которой будет представлен новый миграционный механизм, передает rus.err.ee.
"Своим символическим неприсутствием мы покажем, что не собираемся начинать какую-либо дискуссию на эту тему. Мы не собираемся позволить втянуть себя в обсуждения. Эстония не будет принимать иммигрантов на основании какого-то механизма по распределению", — заявил глава МВД Эстонии в интервью порталу ERR.
Президент ФранцииЭммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте хотят изменить миграционную политику ЕС, чтобы в ней участвовали все страны союза. Те страны, которые не будут следовать этой политике, будут наказываться денежным штрафом.
10 фактов о самой молодой первой леди Украины
Ограбил и сбросил с моста: фото с места убийства девушки в Сочи
Меркель поставили диагноз в Германии
Осторожно, новый вид мошенничества