Марко Михкельсон: агрессивная дипломатия Лаврова — это провал. Она не ведет к тем результатам, которые хочет Москва

"К сожалению, можно было предвидеть, что Борелю будет очень трудно в Москве. Не только из-за того, что он не очень хорошо подготовился к визиту. Он ехал туда, несмотря на то, что некоторые страны Евросоюза предупредили, что нынешнее отношение между Россией и Евросоюзом очень далеко от таких терминов, как "конструктивный диалог" или "доверие между сторонами". И, к сожалению, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 100% использовал эту ситуацию, чтобы показать, что Россия не готова вести нормальный диалог с одним из самых важных экономических партнеров, он сделал всё, чтобы унизить первого дипломата Европейского союза. Это не только провал для Бореля или для ЕС, это провал и для России тоже. Это тупиковый путь, это агрессивная дипломатия и она не ведет к тем результатам, которые хочет Москва.

- Но с другой стороны, это тот тон, который поддерживают в России?

- Кто поддерживает?

- Те, кто поддерживают российскую власть.

- Это хороший вопрос: кто поддерживает российскую власть. Понятно, что ситуация в самой России не то что напряженная, но то, что происходит вокруг Навального и не только его… У молодых людей, у нового поколения та политика, которую ведет Российская Федерация в отношении своих соседей и Запада вызывает вопросы: могут ли быть альтернативные пути. Лавров показал, что нет альтернатив. Есть только воинственная позиция. Это не поможет возникновению нормального диалога. Если смотреть со стороны Эстонии — это нехорошая новость для нас. Нам надо работать на уровне столицы Европейского союза, чтобы вырабатывать стратегию в сторону России и сказать однажды, что конструктивный диалог возможен.

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