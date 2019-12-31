31.12.2019, 13:30

Мария Захарова призвала Евросоюз дать оценку эстонским властям в деле со Sputnik

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Мария Захарова призвала Евросоюз дать оценку эстонским властям в деле со Sputnik
Anton Novoderezhkin/TASS

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза по ситуации вокруг Sputnik Эстония.

"Обратили внимание на то, что официальный Таллин неоднократно апеллировал к так называемым "санкциям ЕС" в попытке оправдать грубое нарушение прав журналистов информагентства Sputnik в Эстонии на профессиональную деятельность", — заявила она РИА Новости.

"Сразу оговоримся, что любые ограничительные меры такого свойства со стороны ЕС считаем нелегитимными… К тому же нам неизвестно о каких-либо односторонних рестрикциях Евросоюза, которые позволяли бы столь бесцеремонно препятствовать свободе слова и выражения мнений… Призываем компетентные органы ЕС, в частности Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу, дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза", — заключила Захарова.

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Как вчера стало известно, Swedbank уведомил сотрудников Sputnik Эстония о закрытии их счетов и разрыве договоров на оказание услуг.

В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили для Sputnik Эстония переводы зарплат, налогов и арендной платы за офис. Другие банки Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить эти операции.

Портал Sputnik был открыт в Эстонии в 2016 году. Министерство иностранных дел Эстонии неоднократно обращало внимание, что портал является пропагандистским каналом, не соблюдает журналистскую этику, публикует ложную информацию и использует неправильное толкование.

В августе 2019 года портал Propastop запустил на площадке rahvaalgatus.ee сбор подписей под предложением выработать законодательные рамки при регистрации поддерживаемых из-за рубежа доменов с окончанием адрес на .ее, которые разжигают в обществе конфликты, передают тенденциозную информацию или распространяют враждебную пропаганду и прдложил закрыть порталы baltnews.ee и sputniknews.ee.

В ноябре 2019 года арендодатель известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения и призвал покинуть помещения офиса в связи с санкциями в отношении ”России сегодня”, а Полиция безопасности обязала все работающие в стране банки полностью прекратить транзакции, связанные с этой компанией.

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