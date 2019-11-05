Мария Захарова назвала решение Эстонии не впускать в свои воды российское судно "недружественным демаршем"

По словам дипломата, инцидент "вызывает крайнее недоумение с учетом того, что этому же судну в нынешнем году эстонской стороной дважды предоставлялось соответствующие разрешения", но на этот раз эстонская сторона ответила отказом, "без объяснения причин".

"Это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам. В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года - заход в территориальные воды Эстонской республики российскому учебному судну "Седов", - сообщила Захарова.

В министерстве такие решения расценивают как "недружественные демарши", подытожила представитель ведомства.

В апреле Эстония запретила вход в свои территориальные воды российскому паруснику "Седов", поскольку на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета.