19.11.2019, 14:30
Мария Юферева-Скуратовски: в Эстонию из-за границы возвращается все больше людей(11)
Депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски опубликовала у себя в Фэйсбуке наблюдение по поводу эмиграции из Эстонии.
Депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски опубликовала у себя в Фэйсбуке наблюдение по поводу эмиграции из Эстонии.
"Вчера на заседании комиссии по иностранным делам было интересное обсуждение об эстонцах, живущих за рубежом, — пишет депутат. — Самые популярные страны для переезда — Финляндия (свыше 40 000 эстонцев) и Россия (свыше 15 000). Однако, в последние 2-3 года наметился новый тренд — все больше людей стало возвращаться на родину. Каждый год возвращается в Эстонию около 8 000 человек. Главный вопрос, как сделать так, чтобы этот тренд продолжился?"
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Два человека сварились заживо, провалившись под землю в Пензе
Еврокомиссия и винтовки в биатлоне.
Более 20 человек эвакуировали из дома на Просвещения из-за пожара
Мертвую знаменитую певицу нашли спустя неделю в квартире Москвы