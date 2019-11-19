Мария Юферева-Скуратовски: в Эстонию из-за границы возвращается все больше людей

"Вчера на заседании комиссии по иностранным делам было интересное обсуждение об эстонцах, живущих за рубежом, — пишет депутат. — Самые популярные страны для переезда — Финляндия (свыше 40 000 эстонцев) и Россия (свыше 15 000). Однако, в последние 2-3 года наметился новый тренд — все больше людей стало возвращаться на родину. Каждый год возвращается в Эстонию около 8 000 человек. Главный вопрос, как сделать так, чтобы этот тренд продолжился?"