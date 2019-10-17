Мария Юферева-Скуратовски: Рейтельман говорил, что раскаялся. Но был не очень-то искренним

"Уже вторую неделю общественность и СМИ Эстонии буквально рвет от гнева и эмоций. Кандидатуру Урмаса Рейтельмана в делегаты от ПАСЕ с перевесом в один голос поддержали члены комиссии по иностранным делам Рийгикогу, — пишет Юферева-Скуратовски на своей странице в Фэйсбуке. — Свое решение я приняла после личной беседы с Рейтельманном, в которой он сказал мне, что он очень сожалеет о вылетевших в пылу эмоций оскорблениях в адрес русских жителей Эстонии 4 года назад, осознал и больше так не будет (Рейтельман назвал русских паразитирующими тиблами — Прим. RusDelfi). Он также подтвердил, что очень хочет и готов работать в ПАСЕ. Я приняла решение дать человеку шанс, поскольку оступиться может каждый из нас. Но, судя по всему, раскаяние было не очень-то искренним".

"Сразу после заседания комиссии, Рейтельманн не нашел ничего лучше, как заявить в интервью KUKU радио, что считает ПАСЕ бессмысленной говорильней, откуда можно было бы вообще выйти. А это совсем другая история — одно дело ляпнуть что-то не подумав, а другое дело в личной беседе говорить одно, а СМИ — другое. Кроме того, попытки усидеть на двух стульях одновременно обычно заканчиваются весьма плачевно, — констатирует депутат. — Поэтому я не понимаю желания EKRE направить Рейтельманна делегатом в ПАСЕ. Если человек в ПАСЕ не хочет, зачем загонять его туда силой?"