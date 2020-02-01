01.02.2020, 13:30

Мария Юферева-Скуратовски: печально, что все время нужно доказывать свою лояльность

 (4)
EST
Мария Юферева-Скуратовски: печально, что все время нужно доказывать свою лояльность
Мария Юферева-Скуратовски

Статья Рейна Руутсо наглядно демонстрирует то, что, когда пишешь и говоришь на темы, связанные с Россией, очень сложно, если не невозможно оставаться конструктивным, считает член Рийгикогу, руководитель эстонской делегацией ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски.

"Когда месяц назад я не советовала президенту Эстонии ехать на 9 мая в Москву, так как это может вызвать напряжение в обществе, или призвала в работе ПАСЕ обращать внимание на проблемы, связанные с РФ, заслужила титул русофоба.

Теперь же господин Руутсоо обвиняет меня в том, что я начала агитировать за сотрудничество с Россией, так как решила не поддерживать заявление, инициированной депутатом от оппозиционной партии Марко Михкельсоном (проект заявления "Об искажении исторической памяти истории", которое осуждает попытки России истолковать историю Второй Мировой войны в свою пользу). В то же время он забыл упомянуть о том, что неоднократно в интервью я отмечала, что считаю Вторую мировую войну и тоталитарные режимы огромной трагедией для человечества и то, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать повторения подобных страниц нашей истории.

Читайте также:

К сожалению, уровень этой дискуссии сводится к наклеиванию ярлыков и печально, что человек, у которого есть свое мнение и позиция, должен все время доказывать свою лояльность".

Статью Рейна Руутсо читайте здесь.

Читайте также: