Мария Юферева-Скуратовски: печально, что все время нужно доказывать свою лояльность

"Когда месяц назад я не советовала президенту Эстонии ехать на 9 мая в Москву, так как это может вызвать напряжение в обществе, или призвала в работе ПАСЕ обращать внимание на проблемы, связанные с РФ, заслужила титул русофоба.

Теперь же господин Руутсоо обвиняет меня в том, что я начала агитировать за сотрудничество с Россией, так как решила не поддерживать заявление, инициированной депутатом от оппозиционной партии Марко Михкельсоном (проект заявления "Об искажении исторической памяти истории", которое осуждает попытки России истолковать историю Второй Мировой войны в свою пользу). В то же время он забыл упомянуть о том, что неоднократно в интервью я отмечала, что считаю Вторую мировую войну и тоталитарные режимы огромной трагедией для человечества и то, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать повторения подобных страниц нашей истории.

К сожалению, уровень этой дискуссии сводится к наклеиванию ярлыков и печально, что человек, у которого есть свое мнение и позиция, должен все время доказывать свою лояльность".

Статью Рейна Руутсо читайте здесь.