Марина Кальюранд: Тоом, Кылварт, Свет, Белобровцев и Архипов — предатели

Напомню, что для предотвращения появления этой коалиции не хватает всего 7 голосов. Как будут смотреть своим избирателям в глаза те, кто предал их — Яна Тоом, Михаил Кылварт, Владимир Свет, Вадим Белобровцев, Владимир Архипов…

Или им не стоит беспокоиться об этом, поскольку они надеются, что у избирателей короткая память, а следующие выборы еще не скоро. Но так ли это? 26 мая пройдут выборы в Европейский парламент, на которых будет баллотироваться и Яна Тоом — первый номер списка центристов. И эти выборы — отличная возможность напомнить ей о ее предательстве и трусости.

И в заключение. Социал-демократы были первыми, кто исключил свое сотрудничество с EKRE. Это — принцип, от которого мы не откажемся. Мы не будем сотрудничать ни с одной партией, которая оскорбляет людей, навешивает ярлыки, разжигает рознь и вражду. Мы защищаем всех людей независимо от пола, национальности, религии и родного языка. Мы не предаем своих избирателей".