Марина Кальюранд: поддерживаю встречу президентов Эстонии и России

Марина Кальюранд, возглавляющая список социал-демократов на выборах в Европарламент, в передаче ”Кофе+” на канале ETV+ заявила, что полностью поддерживает решение президента Эстонии Керсти Кальюлайд отправиться в Москву и встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Политик и дипломат также опровергла слухи, что она якобы выступила против этого визита. ”Позвольте мне сразу поправить вас. Я не говорила, что Керсти Кальюлайд недостойно посещать Россию. Я очень поддерживаю ее поездку и встречу с президентом Путиным. Я лишь сказала, что открытие посольства не является достаточным поводом для посещения президентом России”, — пояснила она.
”Oткрытиe посольств случаются довольно часто. И обычно их открывают канцлер или даже вице-канцлер МИД. Ну а в данном случае речь идет даже не об открытии посольства, а о завершении капитального ремонта. Вот я и сказала, что для президента посещение другого государства только ради отреновированного здания не является достойным поводом. Теперь же мы знаем, что Керсти Кальюлайд также встретится с президентом Путиным. И это уже совершенно другая картина. Конечно же, наш президент должна поехать и пообщаться с Путиным. Мы ведь соседи”, — подчеркнула она.
”И такая встреча должна была бы состояться уже давно. Как вы знаете, у нас более чем за 20 лет не было ни одного двухстороннего визита — ни президентов, ни премьер-министров, ни даже министров иностранных дел. Все встречи, которые происходили, были в рамках каких-то других мероприятий. Сейчас у наших стран хорошие отношения на уровне МИД — политические консультации проходят регулярно. Но необходимы и контакты на высшем уровне, и между президентами, и между премьер-министрами”, — отметила политик и дипломат.
Отвечая на вопрос, не заинтересован ли Владимир Путин в предстоящей встрече больше, чем Керсти Кальюлайд, поскольку Россия находится в определенной международной изоляции, Марина Кальюранд сказала, что никакой изоляции нет.
”Я не согласна, что Путин находится в изоляции. Посмотрите, сколько глав государств и правительств, в том числе и из Евросоюза, приезжает в Россию. Никакой изоляции нет”, — подчеркнула она.
”В завершение же хочу пожелать и Керсти Кальюлайд, и нашим дипломатам, чтобы встреча была прекрасно подготовлена и прошла очень хорошо”, — подвела итог Марина Кальюранд.