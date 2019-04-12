Марина Кальюранд: поддерживаю встречу президентов Эстонии и России

”И такая встреча должна была бы состояться уже давно. Как вы знаете, у нас более чем за 20 лет не было ни одного двухстороннего визита — ни президентов, ни премьер-министров, ни даже министров иностранных дел. Все встречи, которые происходили, были в рамках каких-то других мероприятий. Сейчас у наших стран хорошие отношения на уровне МИД — политические консультации проходят регулярно. Но необходимы и контакты на высшем уровне, и между президентами, и между премьер-министрами”, — отметила политик и дипломат.

Отвечая на вопрос, не заинтересован ли Владимир Путин в предстоящей встрече больше, чем Керсти Кальюлайд, поскольку Россия находится в определенной международной изоляции, Марина Кальюранд сказала, что никакой изоляции нет.

”Я не согласна, что Путин находится в изоляции. Посмотрите, сколько глав государств и правительств, в том числе и из Евросоюза, приезжает в Россию. Никакой изоляции нет”, — подчеркнула она.

”В завершение же хочу пожелать и Керсти Кальюлайд, и нашим дипломатам, чтобы встреча была прекрасно подготовлена и прошла очень хорошо”, — подвела итог Марина Кальюранд.