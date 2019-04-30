Марина Кальюранд: обвинения против Куузика серьезные, требуем у премьер-министра объяснений

"Речь идет об очень серьезном обвинении, поэтому я предполагаю, что премьер-министр использовал обусловленные его должностью возможности для проверки соответствия предъявленных обвинений действительности, — сказала социал-демократ Марина Кальюранд. — Я спрашиваю у премьер-министра, опираясь на какие обстоятельства он решил, что Куузик — достойная личность, чтобы исполнять обязанности члена правительства".

"Одновременно я хочу от Юри Ратаса ясного ответа: если обнаружится, что показания экс-супруги Марти Куузика Карин, что муж не применял против нее никакого насилия, даны в результате внешнего принуждения и не правдивы, то разделяет ли премьер-министр позицию своего партнера по коалиции, министра юстиции Райво Аэга, что останется ли Куузик министром, это только внутреннее дело EKRE", — добавила Кальюранд.