Марина Кальюранд: не нужно выбирать в Европарламент тех, кто хочет расколоть Европу

На девять мест в избирательном списке социал-демократов претендуют 11 политиков — Марина Кальюранд, Ивари Падар, Свен Миксер, Моника Хауканымм, Сильвер Мейкар, Марианне Микко, Эйки Нестор, Катри Райк, Танель Талве, Трийн Тоомесаар и Индрек Таранд. Председатель партии Евгений Осиновский предложил посла и дипломата Марину Кальюранд в качестве первого номера списка кандидатов от социал-демократов.

”Последние выборы в Рийгикогу показали, что у нас по-прежнему есть партии, которые ради власти готовы отказаться от данных ранее обещаний. И это должен учитывать каждый, у кого на выборах есть право голоса. Если мы хотим, чтобы политика Эстонии, которая до сих пор была нацелена на открытость общества, осталась прежней, участие в выборах в Европарламент сейчас важнее, чем когда бы то ни было раньше”, — сказала Марина Кальюранд.

”Мы видим, что в правительство Эстонии стремится попасть партия, которая пытается заклеймить и высмеять всех, кто не согласен с ней. Мы не имеем права своей пассивностью допустить эту партию к управлению Евросоюзом”, — подчеркнула она.

Марина Кальюранд выразила признательность всем жителям Эстонии, которые не побоялись высказать свое негативное отношение к проходящим коалиционным переговорам.

”События последних дней показывают, что жители Эстонии знают свои права и пользуются ими. Это — позитивный знак, что демократические ценности не контролируются партиями, их носителями являются сами люди”, — отметила она.

В пятницу, 5 апреля в Таллиннском университете соберется коллегия выборщиков Социал-демократической партии, которая помимо списка кандидатов из девяти человек и очередности кандидатов также утвердит предвыборный манифест социал-демократов.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.