Марина Кальюранд: момент истины для русскоязычных центристов все ближе

Изумляет поведение возглавляемой Ратасом Центристской партии, начавшей переговоры с EKRE. Давайте вспомним, что EKRE говорила о русскоязычных людях, защитницей которых Центристская партия всегда себя называла. А теперь Юри Ратас сидит за одним столом с Мартом Хельме и делает все от него зависящее, чтобы остаться премьер-министром и привести EKRE в правительство. Надежды на то, что EKRE изменит свою риторику и станет ”более нормальной” партией, оказались наивным самообманом. За последнюю неделю, пожалуй, не было и дня, чтобы Ратас, Симсон или кто-то другой не был вынужден извиняться или оправдываться за EKRE или из-за EKRE. Будь то оскорбления EKRE в адрес гинекологов за то, что те якобы нарушают клятву Гиппократа, или же фактическое разжигание массовых беспорядков.

Юри Ратас объясняет свои действия тем, что, находясь в правительстве, центристы смогут выполнить данные избирателям обещания. Понятно, что партия заинтересована в выполнении своих обещаний, но вопрос — какой ценой. Как можно защищать права русскоязычных и одновременно быть в коалиции с EKRE? Напомню, что избранный в Рийгикогу от этой партии политик Урмас Рейтельманн назвал живущих в Эстонии русских ”паразитирующими тиблами”. Как можно говорить об улучшении врачебной помощи, если партнер по коалиционным переговорам — EKRE — называет гинекологов ”детоубийцами”. Извиняться — хороший тон, но в какой-то момент принесение извинений может стать уже настолько обыденным, что это уже никто не будет воспринимать всерьез. Тем более, что EKRE вообще все равно, извиняется кто-то за них или нет. Они свою риторику и свое поведение не меняют. И последние недели лишь доказательство этому.

Избиратели Центристской партии и Isamaa разочарованы. Уровень поддержки обеих партий в последние недели снижается. Причем Центристская партия больше всего потеряла поддержку среди русскоязычных жителей. Люди — не дураки. Они видят и слышат, что говорят политики, и не мирятся с этим. Не спасает даже спектакль, который устраивают избранные в парламент русскоязычные центристы. На словах они высказывают свою озабоченность, а на деле сидят за одним столом с EKRE. Михаил Кылварт говорит о своем желании сохранить целостность Центристской партии и не позволить партии разделиться на эстонское и русское крыло. Беспокойство Кылварта о единстве понятно, но какой ценой? Ценой обмана своих избирателей? Ценой отказа от своих ценностей?

Большим вопросом является и то, насколько искренни Яна Тоом, Михаил Стальнухин, Михаил Кылварт и другие, когда говорят о cвоей неприязни к EKRE. Момент истины наступит при голосовании в Рийгикогу по созданию коалиции EKREIKE. Тоом придет в парламент и нажмет на красную кнопку? Или же предпочтет держаться от зала подальше? А что будет делать Кылварт? Я этого не знаю. Могу лишь догадываться. Но я могу с полной уверенностью сказать, что ни один социал-демократ не проголосует за коалицию EKREIKE. Потому что мы не только говорим о том, что важен КАЖДЫЙ, что у каждого есть право быть свободным, что каждый человек заслуживает уважения и равных возможностей, несмотря на национальность, родной язык, пол, культурный бэкграунд и религию. Мы и поступаем соответственно. Желаю этого и Центристской партии.