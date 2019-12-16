Марин в ответ на критику Хельме: да, в Финляндии продавец может стать премьер-министром

”Я очень горжусь Финляндией, — отметила она в Facebook. — Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого добиться в жизни. Продавец может стать премьер-министром. Без рабочих Финляндия не выжила бы”.

Марин сказала, что благодарна каждому работнику, практиканту и предпринимателю за тот вклад, который они вносят.

Напомним, что министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.