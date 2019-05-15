Марин Ле Пен похвалила предыдущее правительство Эстонии за эффективную иммиграционную политику

Бравший у Ле Пен интервью руководитель ЦУ Варро Вооглайд спросил собеседницу, что следует предпринять Эстонии, чтобы избежать сделанных во Франции ошибок в иммиграционной политике, которые привели к массовому притоку иммигрантов.

”Честно говоря, нужно признать, что Эстония уже сделала необходимые шаги в этом направлении”, — ответила Ле Пен.

”Очевидно, что благодаря этому она и сохранилась. То, что Эстония сейчас не является жертвой массовой иммиграции стало следствием того, что она решила ею не быть. А действовать как свободная страна и свободная нация. Поэтому мы должны брать пример с того, что происходит в Эстонии, чтобы избежать продолжения той демографической драмы, от которой мы страдаем”, — считает французский политик.

В свое время партия EKRE, намеренная развивать сотрудничество с возглавляемым Ле Пен правопопулистским ”Национальным фронтом”, подвергала постоянной критике иммиграционную политику предыдущего правительства Эстонии, считая, что ее необходимо ужесточить.