Марианне Микко: зажжем свечи в память жертв насилия

Акция, приуроченная к международному дню борьбы с насилием против женщин, начнется в 16 часов.

”Мы зажжем свечи, чтобы вспомнить каждую жертву. Своей акцией мы выражаем поддержку всем женщинам, которые подвергались или подвергаются насилию”, — сказала председатель таллиннского отделения Kadri Марианне Микко.

По ее словам, насилие против женщин по-прежнему является одной из самых серьезных проблем нашего общества. ”С января по октябрь этого года в Эстонии зарегистрировано 172 изнасилования, 163 случая навязчивого преследования, 5 451 случай применения насилия и 785 случаев угрозы. Каждая пятая женщина в Эстонии подвергалась побоям или сексуальному насилию. Каждая вторая женщина сталкивалась с психологическим насилием. Все больше регистрируется случаев виртуального насилия. К сожалению, у нас находятся политики, которые не относятся к этому всерьез”, — отметила Микко.

”Чем больше в нашем обществе будет осознания, что насилию против женщин и семейному насилию нет никакого оправдания, тем более безопасной будет Эстония. Так что мы призываем всех замечать любые проявления насилия и сообщать о них. Давайте сообща скажем насилию нет. Более безопасная жизнь — это наше общее дело”, — подчеркнула Марианне Микко.

Столкнувшись с насилием, нужно позвонить в полицию по номеру 112. Экстренный телефон помощи жертвам насилия: 116 006.

Женская организация Kadri также призывает всех неравнодушных людей зажечь в понедельник на своем окне свечу в память жертв насилия.