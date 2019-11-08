Маргарита Симоньян рассказала, как в Эстонии якобы запугивают желающих работать в Sputnik

"Наверное, нигде мы не сталкиваемся, нигде, в том числе в арабских странах, в разных других странах мы не сталкиваемся с такой работой тоталитарной машины, как в Эстонии. Когда даже людей, которые пришли к нам на собеседование, соискателей работы, которых мы еще даже не взяли на работу и, может быть, не взяли бы никогда, их вызывают спецслужбы, допрашивают, о чем вы говорили, кто с вами говорил", — сообщила Симоньян в рамках программы "60 минут" на телеканале Россия 1.

По ее словам, это происходит в Эстонии уже много лет и повсеместно.

"Эстония использует все возможные рычаги, начиная от закрытия счетов в банке и заканчивая просто запугиванием спецслужб, чтобы не дать нам и нашему Sputnik там работать. <…> Вот вам немножко про вашу Европу и про вашу хваленую европейскую демократию", — добавила Симоньян.