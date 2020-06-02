Мама возмущена: почему в Таллинне запрещают родителям в июне участвовать в детских выпускных? Это несправедливо!

"Я одна из тысяч родителей, чей ребенок заканчивает первый этап своего пути по дороге знаний и у которых возникает один и тот же вопрос: почему выпускные мероприятия в июне для родителей запрещены, когда введенное правительством правило разрешает на свежем воздухе общественные мероприятия (собрания) при максимальном участии 100 чепловек (если при этом соблюдается правило 2+2)?" — пишет она. "Почему город Таллинн решил ввести более строгие правила, хотя в Таллинне эпидемиологическая ситуация в относительных цифрах никак не хуже, чем в остальной Эстонии?"

Ранее вице-мэр Вадим Белобровцев сообщил, что в июне на выпускных при соблюдении социальной дистанции могут участвовать только выпускники и учителя. В июльских мероприятиях участие родителей разрешено.

Эвели Рейтельманн обращает внимание на то, что в одной детсадовской группе обучается 20-23 ребенка, если к ним прибавить 3-5 сотрудников детского учреждения, а также родителей, то всего получится 40-46 человек. "В любом случае число участников будет ниже 100, и на свежем воздухе распространение вируса в разы менее вероятно". Как напоминает Рейтельманн, согласно распоряжению правительства, в июне разрешено собираться и в закрытых помещениях в количестве не более 100 человек, даже в казино. "Как родителя меня задевает такая несправедливость", — пишет мама.

Рейтельманн добавляет, что хотя в июле участие в торжественных мероприятиях родителям разрешено, но, к сожалению, в образовательных учреждениях июль — месяц отпусков, когда большинство учителей и руководителей отдыхают.

"Исходя из вышесказанного, прошу вас взвесить возможность отказаться от данного требования. Люди всё-таки в своем подавляющем большинстве ответственные и следуют общим рекомендациям. Это подтверждает и идущая вниз кривая заболеваемости коронавирусом в ситуации, когда как церкви, игровые площадки, торговые центры, спортивные клубы и тому подобные учреждения открыты уже более двух недель", — пишет Рейтельманн.

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