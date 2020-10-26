Мама с тремя детьми едва не погибли от угарного газа. Все попали в больницу

По мнению спасателей, угарный газ проник в жилые помещения семьи из печки, заслонку которой после протопки слишком рано закрыли. В доме не было ни датчика задымленности, ни угарного газа.

Спасательный департамент напоминает, что для обеспечения безопасности печь нужно топить со всеми предосторожностями: избегать чрезмерной протопки, нельзя шибер закрывать слишком рано. При рано закрытом шибере проникающий в комнаты невидимый и не имеющий запаха угарный газ (а он чрезвычайно ядовит) обнаружить можно только с помощью специального дачика. Датчик задымления на угарный газ не реагирует.

Спасательный департамент напоминает, что в Эстонии с начала 2018 года установка датчика угарного газа является обязательной во всех жилищах, где имеется газовое оборудование, берущее для горения воздух из внутренних помещений и не имеющее отдельной вентиляции.

В 2019 году в 50 инцидентах, связанных с угарным газом, пострадали по меньшей мере 72 человека. И большинстве случае люди в прошлом году получали отравление из-за излишне рано закрытого шибера печки.

Все, что нужно знать об опасностях, связанных с угарным газом, при эксплуатации отопительного и газового оборудования в Эстонии, вы можете найти здесь.