Мама маленькой Ариэллы, на лечение которой собирали деньги всем миром, сообщила о намерении обратиться в суд
Мама маленькой Ариэллы, на лечение которой собирали деньги всем миром, сообщила, что семья приняла решение обратиться в суд.
Мама маленькой Ариэллы, на лечение которой собирали деньги всем миром, сообщила, что семья приняла решение обратиться в суд.
"Дорогие друзья! Я знаю, что теперь могу Вас так называть, так как Вы вместе с нами переживали трагедию нашей семьи и поддерживали и продолжаете поддерживать нас и нашу крошку Ариэллу. Именно поэтому, я считаю нужным поделиться с Вами нашими новостями", — пишет мама Ариэллы в Facebook.
"В память о нашей девочке и с полным пониманием того, что ребёнка нам не вернуть, но желая достойного обращения другим родителям и деткам, мы семьёй и близким кругом приняли решение подать в международный суд дело нашей девочки. К этому решению мы шли не один день и не один месяц все хорошо взвесив и обдумав. Самое большое мое желание — это действительно дать другим родителям и их больным деткам возможность понимания и действия, на достойную профессиональную и человеческую помощь, чтобы облегчить этот невыносимо тяжелый путь борьбы за свои права и жизнь".
"Мы не спешим никого обвинять и утверждать, что наши врачи не компетентны. Но мы хотим наконец найти для себя правду и пережить весь тот моральный террор, через который мы прошли. В международном суде осведомлены о нашем ходатайстве и видят возможность рассмотрения. С нашей стороны нам необходимо собрать средства за судебные издержки и оплатить. Подать заявление необходимо без задержек, до сентября этого 2019 года. Мы со своей стороны все тщательно подготовили. В связи с этим, посовещавшись и взвесив все, включая все свои финансовые возможности, мы с мужем решили продать нашу машину (PEUGEOT 5008 MPV AUTOMATIC 1.6 LITER ENGINE DIESEL 2010). Сумма от продажи нашей ласточки пойдет на оплату судебных издержек по делу нашей крошки".
"За эти пять месяцев и шесть дней я прошла все стадии боли, гнева, отчаяния, слез, непонимания, агонии, принятия, любви, жизни, себя, всего и всех вокруг. И я продолжаю идти по этому круговороту эмоций, принимая каждый новый день и вдыхая воздух каждый раз по-новому.
Я знаю, мой путь еще долог (а точнее — длинною в жизнь), и на этом пути я не хочу обернуться назад в один день и понять, что мы сделали недостаточно. Моя крошка, моя принцесса достойна самого лучшего, ровно как и другие дети и родители", — пишет женщина.
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