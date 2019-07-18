Мама маленькой Ариэллы, на лечение которой собирали деньги всем миром, сообщила о намерении обратиться в суд

"Дорогие друзья! Я знаю, что теперь могу Вас так называть, так как Вы вместе с нами переживали трагедию нашей семьи и поддерживали и продолжаете поддерживать нас и нашу крошку Ариэллу. Именно поэтому, я считаю нужным поделиться с Вами нашими новостями", — пишет мама Ариэллы в Facebook.

"В память о нашей девочке и с полным пониманием того, что ребёнка нам не вернуть, но желая достойного обращения другим родителям и деткам, мы семьёй и близким кругом приняли решение подать в международный суд дело нашей девочки. К этому решению мы шли не один день и не один месяц все хорошо взвесив и обдумав. Самое большое мое желание — это действительно дать другим родителям и их больным деткам возможность понимания и действия, на достойную профессиональную и человеческую помощь, чтобы облегчить этот невыносимо тяжелый путь борьбы за свои права и жизнь".

"Мы не спешим никого обвинять и утверждать, что наши врачи не компетентны. Но мы хотим наконец найти для себя правду и пережить весь тот моральный террор, через который мы прошли. В международном суде осведомлены о нашем ходатайстве и видят возможность рассмотрения. С нашей стороны нам необходимо собрать средства за судебные издержки и оплатить. Подать заявление необходимо без задержек, до сентября этого 2019 года. Мы со своей стороны все тщательно подготовили. В связи с этим, посовещавшись и взвесив все, включая все свои финансовые возможности, мы с мужем решили продать нашу машину (PEUGEOT 5008 MPV AUTOMATIC 1.6 LITER ENGINE DIESEL 2010). Сумма от продажи нашей ласточки пойдет на оплату судебных издержек по делу нашей крошки".