05.06.2019, 16:20

"Мама, чего ты плачешь? Ты же сама сказала, что волосы выпадут". Пятилетняя Каролина борется с лейкемией, но и не думает унывать

поддержите детей, больных раком!
Андрей Данило
Мадис Вельтман
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В возрасте четырех лет Каролине Тинт поставили страшный диагноз — лейкемия. Как говорит мать девочки Карина, жизнь родителей меняется с одного дня, но сами дети зачастую больше к этому готовы, чем родители.

Карина Тинт, которая сама медик по образованию, говорит, что у ее дочери "легкий" случай болезни — первая стадия рака крови, и повезло, что лейкемию удалось вовремя обнаружить.

"Никогда не задумываешься, что с тобой что-то может случиться. Когда узнаешь о болезни, сначала думаешь "нет, это не со мной", затем что кто-то просто ошибся, потом начинаешь себя жалеть, потом идет стадия агрессии. Но со временем свыкаешься с мыслью и начинаешь под это все подстраиваешься", — рассказывает она.

Лечение расписано практически по дням, рассказывает Карина.К счастью, семье повезло — дорогостоящее лечение и таблетки оплатила Больничная касса. Им помог также Эстонский союз родителей, чьи дети больны раком, оплатив походы к детскому психологу.

Карина подчеркивает ту помощь, которую оказал семье союз. Именно через него они узнали, куда и какие документы нужно подавать, где найти необходимую информацию, какие выплаты и компенсации можно получить от государства.

Процесс лечения от лейкемии длится два с половиной года. Каролина в апреле завершила курс химиотерапии и теперь ей осталось лишь пить таблетки вплоть до следующего лета.

Но Каролина не унывает! Она очень любит петь, играет на фортепиано и на флейте. С разрешения врача начала заниматься пением в студии и уже даже выступала. Она любит мультфильм "Мой маленький пони" и хочет быть похожей на принцессу Анну из "Холодного сердца. В будущем она хочет пойти со своими друзьями в школу и продолжит заниматься музыкой.

Карина и Каролина Тинт Foto: Madis Veltman

Дорогие читатели, вы можете помочь детям, которые, как Каролина, отважно борются с раком, поддержав их финансово! Одна из возможностей — принять участие в "Утином ралли", а еще проще можно помочь через пожертвование Эстонскому союзу родителей, чьи дети больны раком.

”Утиное ралли 2019” состоится в субботу, 8 июня, в таллиннском парке Кадриорг, где 15 000 уточек для ванны снова примут участие в соревнованиях. На домашней странице www.pardiralli.ee можно приобрести для себя, своей семьи и работников своей фирмы номера утят, участвующих в ралли, или сделать пожертвование в пользу маленьких пациентов.

Целью ”Утиного ралли” является обеспечение необходимого лечения всем детям, борющимся с тяжелой болезнью, а также услуг поддержки, которые требуются их семьям: психологическая поддержка, специальная педагогика, физиотерапия и так далее.

Пожертвования для оказания поддержки детям, больным раком, можно сделать на счет:

Получатель платежа: Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

Swedbank EE562200221064019722

Luminor EE501700017004606286

LHV EE597700771003343080

SEB EE561010220267764221

Банк Coop: EE294204278609755209

Эстонский союз родителей, чьи дети больны раком (www.vahilapsed.ee) — это организация, основанная в 1992 году с целью помочь родителям ребенка, больного раком. Союз состоит из людей с похожим опытом, которые знают, о чем идет речь, и желают оказать помощь другим.

Благотворительный фонд ”День моей мечты” (www.minuunistustepaev.ee) начал свою деятельность в 2011 году. Фонд осуществляет мечты тяжело или хронически больных детей, чтобы им хватило веры, надежды и духовной силы выстоять против болезни в течение длительного времени.

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