"Мама, чего ты плачешь? Ты же сама сказала, что волосы выпадут". Пятилетняя Каролина борется с лейкемией, но и не думает унывать

Карина Тинт, которая сама медик по образованию, говорит, что у ее дочери "легкий" случай болезни — первая стадия рака крови, и повезло, что лейкемию удалось вовремя обнаружить.

"Никогда не задумываешься, что с тобой что-то может случиться. Когда узнаешь о болезни, сначала думаешь "нет, это не со мной", затем что кто-то просто ошибся, потом начинаешь себя жалеть, потом идет стадия агрессии. Но со временем свыкаешься с мыслью и начинаешь под это все подстраиваешься", — рассказывает она.

Лечение расписано практически по дням, рассказывает Карина.К счастью, семье повезло — дорогостоящее лечение и таблетки оплатила Больничная касса. Им помог также Эстонский союз родителей, чьи дети больны раком, оплатив походы к детскому психологу.

Карина подчеркивает ту помощь, которую оказал семье союз. Именно через него они узнали, куда и какие документы нужно подавать, где найти необходимую информацию, какие выплаты и компенсации можно получить от государства.

Процесс лечения от лейкемии длится два с половиной года. Каролина в апреле завершила курс химиотерапии и теперь ей осталось лишь пить таблетки вплоть до следующего лета.

Но Каролина не унывает! Она очень любит петь, играет на фортепиано и на флейте. С разрешения врача начала заниматься пением в студии и уже даже выступала. Она любит мультфильм "Мой маленький пони" и хочет быть похожей на принцессу Анну из "Холодного сердца. В будущем она хочет пойти со своими друзьями в школу и продолжит заниматься музыкой.