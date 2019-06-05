"Мама, чего ты плачешь? Ты же сама сказала, что волосы выпадут". Пятилетняя Каролина борется с лейкемией, но и не думает унывать

Дорогие читатели, вы можете помочь детям, которые, как Каролина, отважно борются с раком, поддержав их финансово! Одна из возможностей — принять участие в "Утином ралли", а еще проще можно помочь через пожертвование Эстонскому союзу родителей, чьи дети больны раком.
”Утиное ралли 2019” состоится в субботу, 8 июня, в таллиннском парке Кадриорг, где 15 000 уточек для ванны снова примут участие в соревнованиях. На домашней странице www.pardiralli.ee можно приобрести для себя, своей семьи и работников своей фирмы номера утят, участвующих в ралли, или сделать пожертвование в пользу маленьких пациентов.
Целью ”Утиного ралли” является обеспечение необходимого лечения всем детям, борющимся с тяжелой болезнью, а также услуг поддержки, которые требуются их семьям: психологическая поддержка, специальная педагогика, физиотерапия и так далее.
Пожертвования для оказания поддержки детям, больным раком, можно сделать на счет:
Получатель платежа: Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
Swedbank EE562200221064019722
Luminor EE501700017004606286
LHV EE597700771003343080
SEB EE561010220267764221
Банк Coop: EE294204278609755209
Эстонский союз родителей, чьи дети больны раком (www.vahilapsed.ee) — это организация, основанная в 1992 году с целью помочь родителям ребенка, больного раком. Союз состоит из людей с похожим опытом, которые знают, о чем идет речь, и желают оказать помощь другим.
Благотворительный фонд ”День моей мечты” (www.minuunistustepaev.ee) начал свою деятельность в 2011 году. Фонд осуществляет мечты тяжело или хронически больных детей, чтобы им хватило веры, надежды и духовной силы выстоять против болезни в течение длительного времени.