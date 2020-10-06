Малообеспеченные столичные семьи получат гигиенические комплекты

С июня по август Таллиннское общество Красного Креста Эстонии собирало в установленные в столичных магазинах Rimi специальные контейнеры пожертвования, чтобы поддержать испытывающих экономические сложности горожан. На собранные средства Таллиннское общество Красного Креста совместно с городом укомплектовало пакеты с гигиеническими принадлежностями.

Вице-мэр Бетина Бешкина благодарит всех неравнодушных горожан и благотворителей. «Очень важно замечать тех, кто нуждается в поддержке и помогать им в силу своих возможностей, это делает общество более сплоченным, - сказала вице-мэр. – Выражаю благодарность всем, кто в это нестабильное время нашел в своих сердцах место для благотворительности и внес вклад в кампанию по сбору средств».

Добровольцы Таллиннского общества Красного Креста Эстонии помогут укомплектовать сегодня 200 пакетов с гигиеническими принадлежностями, которые передадут сегодня же, 6 октября, в 13.00 в помещении Таллиннского общества Красного креста (ул. Эха, 8) отделам соцобеспечения районов города. Затем уже работники районных управ будут отвечать за то, чтобы помощь достигла нуждающихся.

По словам Тоомаса Сеппа, председателя правления Таллиннского общества Красного Креста Эстонии, на собрании руководства обсуждалось, как можно было бы в этот раз поддержать малообеспеченные семьи и детей.

«Стало ясно, что в нынешнее время весьма своевременными могут оказаться гигиенические средства, поскольку соблюдение чистоты и привычка поддерживать гигиену помогают сохранить детское здоровье», - сказал Тоомас Сепп.

Для того, чтобы поддержать местного производителя, наборы содержат гигиеническую продукцию от Orto AS и Flora Kaubandus OÜ. В наборах помощи, например, стиральный порошок, шампунь и бальзам, жидкое мыло, гель для душа, крем для рук, средство для мытья посуды и т.п.