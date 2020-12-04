Малообеспеченные семьи Кесклинна получат рождественские подарки

”Мы очень рады, что сможем и в этом году создать для детей рождественское настроение с помощью подарков. Раньше мы дарили подарки на едином мероприятии совместно с Красным Крестом, но в этом году подарки в связи с нынешней ситуацией можно будет получить в течение месяца”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Отдел социального попечительства управы будет дарить подарки находящимся на учете малообеспеченным семьям в течение декабря. Всего подарки получат около 100 детей. Подарок состоит из набора сладостей, орехов и включает в себя игрушку-отражатель.

В прошлые годы управа дарила рождественские подарки совместно с Красным Крестом, и это была ежегодная совместная акция.