Малообеспеченные семьи Кесклинна получат рождественские подарки
Отдел социального попечительства управы района Кесклинн в течение декабря подарит рождественские подарки детям из малообеспеченных семей.
Отдел социального попечительства управы района Кесклинн в течение декабря подарит рождественские подарки детям из малообеспеченных семей.
”Мы очень рады, что сможем и в этом году создать для детей рождественское настроение с помощью подарков. Раньше мы дарили подарки на едином мероприятии совместно с Красным Крестом, но в этом году подарки в связи с нынешней ситуацией можно будет получить в течение месяца”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Отдел социального попечительства управы будет дарить подарки находящимся на учете малообеспеченным семьям в течение декабря. Всего подарки получат около 100 детей. Подарок состоит из набора сладостей, орехов и включает в себя игрушку-отражатель.
В прошлые годы управа дарила рождественские подарки совместно с Красным Крестом, и это была ежегодная совместная акция.
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