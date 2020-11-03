Малообеспеченные молодые женщины получат 121 000 гигиенических прокладок

Always и Красный Крест Эстонии инициировали благотворительную акцию с целью предложить помощь молодым женщинам, для которых проблемой является отсутствие средств гигиены, из-за чего они вынуждены во время менструации отказываться от повседневных занятий. В общей сложности была пожертвована 121 000 гигиенических прокладок, распределение которых начнется в ноябре.

По словам Катрин Месилане, руководителя по партнерским отношениям Красного Креста Эстонии, пожертвованные средства гигиены достигнут каждого уезда и каждого местного самоуправления — для этого организация сотрудничает с отделами попечительства и школами. ”Людей и организации, которые хотят внести свой вклад и сделать дополнительные пожертвования, просим связываться с уездными представительствами Красного Креста Эстонии”, — сказала Катрин Месилане.

Исследование, проведенное в 2019 году среди молодых женщин в возрасте 18–25 лет, показало, что без малого каждая десятая девушка в Эстонии была вынуждена отказываться от покупки гигиенических средств из-за нехватки денег, пропуская из-за этого учебу.

”Для многих молодых взрослых в Эстонии менструация всегда была табуированной темой, на которую не говорят публично и открыто. Эта тема до сих пор запретная, а с учетом еще и упавших доходов семей, что становится все более актуальной проблемой в обществе, многие девушки остаются наедине с собой, если у них нет денег для покупки средств гигиены”, — прокомментировала президент Эстонского союза сексуального здоровья Яана Белов.

Если средства гигиены недоступны или нет возможности приобрести их в необходимом количестве, это не может не сказаться на жизни малообеспеченных девушек, из-за чего они вынуждены чаще пропускать учебу. ”Каждый пропущенный день означает недополученные знания, что может сказаться на успеваемости. В итоге могут возникнуть пробелы в образовании, а совокупно все это сказывается отрицательно на самооценке и самореализации”, — добавила Яана Белов.

Цель благотворительной акции Always — дать необеспеченным девушкам возможность жить полноценной жизнью каждый день и поддержать формирование самооценки на этапе взросления. С каждой упаковки гигиенических прокладок Always, купленной в Эстонии с 15 сентября по 31 октября, компания жертвует одну гигиеническую прокладку на нужды необеспеченных молодых женщин.