Малоизвестная картина эстонского художника продана за огромную сумму. За нее бились два покупателя

Проданная неделю назад на аукционе по рекордной цене картина Олева Субби "Двор со старой машиной" ("Õu vana autoga"), безусловно, не входит в число самых известных его произведений, пишет Eesti Päevaleht. Почему цена именно этой работы взлетела так высоко?
"Предложения сделали несколько покупателей. Выше 50 000 евро осталось два предлагающих. В их случае, очевидно, было принципиальным решением, кто из них получит эту работу, — говорит руководитель организовавшей аукцион Haus Galerii Пийа Аусман. — Если посмотреть в более широком плане, то творчество Субби 1970-х годов находится главным образом в музеях. И речь также идет о времени, когда его творчество становится более абстрактным, это во время определенного творческого переходного периода. В случае этой работы он очень теплый, симпатичный, в хорошем смысле всем по душе".
Искусство, как известно, часто покупают ради инвестиции, и произведения тогда нередко скрываются в хранилищах частных коллекционеров. Что такая судьба могла бы постичь и данное произведение Субби, Аусман не боится. "Я в этом уверена. Я просто знаю клиента, который купил это произведение", — говорит она с усмешкой.
Имя покупателя Аусман назвать не может. "Но даже те работы, которые сначала идут в хранилище, позднее оказываются на стене. Люди очень быстро меняют работы".
10 самых дорогих произведений эстонских художественных аукционов:
1. Йоханн Кёлер "Татарка в приусадебном саду в Мшатке" ("Tatarlanna Mšatka mõisa aias") 172 561 евро
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