Малоизвестная картина эстонского художника продана за огромную сумму. За нее бились два покупателя

"Предложения сделали несколько покупателей. Выше 50 000 евро осталось два предлагающих. В их случае, очевидно, было принципиальным решением, кто из них получит эту работу, — говорит руководитель организовавшей аукцион Haus Galerii Пийа Аусман. — Если посмотреть в более широком плане, то творчество Субби 1970-х годов находится главным образом в музеях. И речь также идет о времени, когда его творчество становится более абстрактным, это во время определенного творческого переходного периода. В случае этой работы он очень теплый, симпатичный, в хорошем смысле всем по душе".

Искусство, как известно, часто покупают ради инвестиции, и произведения тогда нередко скрываются в хранилищах частных коллекционеров. Что такая судьба могла бы постичь и данное произведение Субби, Аусман не боится. "Я в этом уверена. Я просто знаю клиента, который купил это произведение", — говорит она с усмешкой.

Имя покупателя Аусман назвать не может. "Но даже те работы, которые сначала идут в хранилище, позднее оказываются на стене. Люди очень быстро меняют работы".

Teose „Õu vana autoga” signeering

10 самых дорогих произведений эстонских художественных аукционов:

1. Йоханн Кёлер "Татарка в приусадебном саду в Мшатке" ("Tatarlanna Mšatka mõisa aias") 172 561 евро

2. Конрад Мяги "Пейзаж Капри" ("Capri maastik") 127 823 евро

3. Йоханн Кёлер "Крестьянин с острова Хийумаа с топором / Портрет Виллема Тамма" ("Hiiu saare talupoeg kirvega / Villem Tamme portree") 112 000 евро

4. Олев Субби "Двор со старой машиной" ("Õu vana autoga") 100 500 евро

5. Конрад Мяги "Капри" ("Capri") 98 800 евро

6. Конрад Мяги "Вильяндиский пейзаж" ("Viljandi maastik") 92 000 евро

7. Йоханн Кёлер "Итальянский пейзаж" ("Itaalia maastik") 83 407 евро

8. Виллем Ормиссон "Пейзаж" ("Maastik") 80 500 евро

9. Конрад Мяги "Итальянский пейзаж. Рим" ("Itaalia maastik. Rooma") 79 890 евро

10. Конрад Мяги "Мотив Капри" ("Capri motiiv") 75 300 евро

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.