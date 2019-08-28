Мало курсов, не хватает учителей, нет лидера. Госконтроль считает, что организация обучения взрослых эстонскому языку хромает

Раздробленность. Аудит Госконтроля показывает, что государство поддерживает обучение взрослых эстонскому языку как второму языку посредством 32 программ пяти министерств: Министерства образования и науки, Министерства культуры, Министерства социальных дел, Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, но четкого руководителя в сфере обучения языку нет. Также нет полного обзора целей обучения взрослых эстонскому языку, вспомогательных мер, результатов и стоимости, он находится в министерствах лишь в стадии составления.

Зависимость от денег Кассы по безработице и денег Евросоюза. За последние пять лет, т.е. в период 2014–2018 гг., государство финансировало деятельность по обучению языку в сумме около 21,1 млн евро, из которых 6,6 млн было покрыто, так сказать, за счет собственных доходов, в основном, налоговых поступлений. Основная часть, т.е. 2/3 денег поступили из бюджета Кассы по безработице и внешних пособий. Прогнозируемые расходы на 2019 год составляют около 14,5 млн евро, в т.ч. за счет доходов бюджета примерно 4,3 млн евро, т.е. менее одной трети. Рост финансирования в 2019 году обусловлен, прежде всего, тем, что Касса по безработице увеличила финансирование деятельности по обучению языку безработных, работающих и работодателей, а Министерство культуры — финансирование Домов эстонского языка, а также применяется мера Министерства внутренних дел по поддержке изучения эстонского языка при ходатайстве о гражданстве.

Обучение эстонскому языку является для Кассы по безработице одной из немногих так называемых услуг рынка труда, которая при ухудшении экономической ситуации и росте безработицы может попасть под удар. Госконтроль и раньше обращал внимание на все более увеличивающийся список связанных с рынком труда услуг, а также на расход резервов Кассы по безработице на различные повседневные нужды государства.

Частичное финансирование деятельности по обучению языку за счет зарубежных пособий обусловлено неравномерностью финансирования, и это создает препятствия при обучении языку — например, в соответствии с финансированием существенно меняется число людей, которым есть возможность предложить обучение. Также имеется риск того, что предприятия, предлагающие языковое обучение, видят в госзакупках основанный на проекте заказ и не вносят достаточного вклада в поддержание и повышение квалификации преподавателей.

Людей, готовых изучать эстонский язык, значительно больше, чем получающих государственную поддержку возможностей и объем курсов. В зависимости от года, от возможности использования зарубежных пособий и их объема, в период 2014–2018 гг. объем курсов варьировался в интервале 2000–6000 участников в год. Исследование Таллиннского университета и Эстонского центра прикладных исследований CentAR показывает, что эстонским языком не владеет активно около половины взрослых с другим родным языком, т.е. более 100 000 человек, из которых примерно две трети в течение следующих трех лет готовы освоить язык. На основе самого последнего мониторинга интеграции общества Эстонии видно, что владение эстонским языком среди населения с другим родным языком улучшилось, но по-прежнему, по собственным оценкам, эстонским языком не владеет совсем 10% жителей Эстонии других национальностей в возрасте старше 15 лет (по состоянию на 2017 год).

Представитель одного из министерств привел в ходе аудита пример о том, что при запуске модулей обучения в 2015 году изначально планировалось, что в обучении будет участвовать около 540 человек, но на первые языковые курсы зарегистрировалось более чем в 10 раз больше — 5961 человек. Большой интерес к языковым курсам был обусловлен тем обстоятельством, что несколько лет (2013-2014 гг. и 1-я половина 2015 г.) обучающимся не предлагалось бесплатное изучение языка в связи с отсутствием финансирования.

Государственный контролер Янар Хольм сказал, что обучение взрослых эстонскому языку нельзя по своей сути сводить лишь к одной из многих мер, которые применяются через Кассу по безработице и которая ставит своей целью помочь лучше справиться на рынке труда. ”Обучение эстонскому языку и владение им имеет намного более широкое значение, чем успех на рынке труда. Это вопрос информационного поля общества, культуры, образования, взаимопонимания. По нынешней логике, вероятно, обучение чтению и письму можно запустить через Кассу по безработице, потому что эти умения пригодятся при работе и получении работы”, — прокомментировал ситуацию государственный контролер.