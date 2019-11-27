Маленькому Маттиусу очень нужна ваша помощь, чтобы выздороветь!

У мальчика врожденный иммунодефицит. На основании проведенных в Эстонии анализов точную форму иммунодефицита установить не удалось, поэтому Маттиасу пришлось отправиться в Англию. Там ему поставили диагноз — генетическая аденозиндезаминазная недостаточность. Вылечить мальчика можно при помощи пересадки костного мозга.
За обследование, процедуры и пребывание в больнице платит Больничная касса, но расходы на транспорт, страховку, размещение и проживание должна будет покрыть семья. Детский фонд клиники Тартуского университета выделит на эти нужды около 3500 евро, но пока неизвестно, сколько Маттиасу придется провести в Англии, так что не исключено, что расходы вырастут.
15 декабря в 13:00 на Ратушной площади в Тарту состоится мероприятие по бросанию снежков Lumepallitrall, вся прибыль от которого пойдет на покрытие расходов Маттиаса. Билеты можно приобрести в Piletilevi, а также на месте.
Кроме того, помочь мальчику можно позвонив по номерами:
900 5025, стоимость звонка 5€
900 5100, стоимость звонка 10€
900 5500, стоимость звонка 50€.
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