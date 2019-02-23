Маленький мальчик упал в реку и погиб. Что это было: преступление или несчастный случай?

9 марта 2017 года был облачным. Ничто не указывало на то, что тучи могут рассеяться, но это не мешало трехлетнему Рею Юлиану беспечно играть во дворе.

”Он был настоящим деревенским ребенком, привыкшим ходить по лесам и бегать по полям”, — говорит о своем сыне Индрек Ялакас. Мальчик рос счастливым, активным, здоровым и жизнерадостным. В тот злополучный мартовский день он играл во дворе с собакой.

Начало февраля, 2019 года. В зале Харьюского уездного суда сидят родители мальчика. Возле матери расположился адвокат, поскольку она проходит по этому делу обвиняемой, возле отца — прокурор, поскольку по закону отец — потерпевший. Перед заседанием муж обнимает жену, пытаясь подбодрить.