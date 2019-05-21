Маленький Йоханн-Рогер всю жизнь провел в больнице и хочет домой: помогите его мечте сбыться

Врачи были бы готовы наконец выписать маленького Йоханна-Рогера из больницы домой, к своей семье, но, к сожалению, там у него нет необходимого "машинного парка". Эстонская больничная касса готова компенсировать только отдельные из жизненно важных для ребенка приборов и принадлежностей, аппараты и средства стоимостью более 7000 евро семье придется приобрести самой.

Поскольку семье неоткуда взять такую сумму, они попросили помощи добрых жертвователей Детского фонда. Для домашнего наблюдения и ухода за ребенком нужен аспиратор, пульсоксиметр, мешок Амбу и многое другое. Ежемесячно прибавляются принадлежности для ухода за трахеостомой стоимостью несколько сотен евро и, например, необходимая для дыхательного аппарата дистиллированная вода, расходы на которую в месяц составляют 288 евро.

Вы можете посодействовать возвращению Йоханна-Рогера домой, сделав пожертвование на счет для пожертвований SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond и указав пояснении "Johann-Roger":

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607