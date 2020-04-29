Маленькие дети с эстонским гражданством не могут вернуться домой из российской деревни. И вот почему

"15 марта, когда здесь все закрылось, я отвез детей к бабушке в деревню в Россию — 3-летнюю дочку, 6-летнего сына и старшую 10-летнюю дочку", — рассказывает Ростислав. По его словам, у младших детей двойное гражданство — российское и эстонское. У старшей только эстонское.

Сам Ростислав вернулся в Нарву 17 марта, отсидел на карантине две недели. "В середине апреля мы решили, что пора возвращать детей назад, так как пошли слухи, что граница может быть закрыта до конца года, а ситуация станет еще хуже", — продолжает он. Тогда Ростислав связался с российской таможней, ему ответили, что детей 3-х и 6-ти лет не смогут пропустить через российскую границу, так как у них российское гражданство. Старшая дочка с эстонским гражданством благополучно вернулась в Эстонию, а 3-х и 6-летние дети все еще у бабушки в деревне. С ними все хорошо, но увидеться с папой они могут только по видеосвязи.

"Позвонили в эстонское Посольство в России, они сказали, что этим не занимаются, и нужно звонить в Таллинн в российское Посольство. Связались с Генконсульством России в Нарве, они ответили, что с 27 марта введены ограничения на выезд российским гражданам в зарубежные страны (у RusDelfi есть ответ в полном объеме — прим. ред.)", — говорит Ростислав.

RusDelfi сделал запрос в Министерство иностранных дел Эстонии, однако там посоветовали обратиться в Посольство России.

Почему это произошло? Рассмотрим российское законодательство. Статья 62 Конституции РФ.

1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Иными словами, при наличии двух паспортов (за исключением Таджикистана и Туркмении — с этими странами есть договор о двойном гражданстве), Россия берет в расчет исключительно российский — поэтому дети и не могут вернуться в Эстонию, ведь для граждан РФ выезд за пределы страны сейчас закрыт. То есть граждане с двумя паспортами — российским и эстонским — рассматриваются российскими властями на своей территории не как ”двойные граждане”, а исключительно как граждане РФ. Для подобной ситуации есть даже специальный термин "правовой вакуум".