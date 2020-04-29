29.04.2020, 16:29

Маленькие дети с эстонским гражданством не могут вернуться домой из российской деревни. И вот почему

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vitali.bestsastnoi@delfi.ee
Андрей Шумаков
EST 24
President ja õiguskantsler jagasid lastekaitsepäeval «Lastega ja lastele» tunnustusauhindu
President ja õiguskantsler jagasid lastekaitsepäeval «Lastega ja lastele» tunnustusauhinduFoto: Tiit Blaat

В редакцию RusDelfi обратился житель Нарвы Ростислав — два его ребенка застряли в российской деревне в 130 километрах от Эстонии. У детей есть эстонское гражданство, но через российскую границу их всё равно не пропускают. Виной всему второй паспорт.

"15 марта, когда здесь все закрылось, я отвез детей к бабушке в деревню в Россию — 3-летнюю дочку, 6-летнего сына и старшую 10-летнюю дочку", — рассказывает Ростислав. По его словам, у младших детей двойное гражданство — российское и эстонское. У старшей только эстонское.

Сам Ростислав вернулся в Нарву 17 марта, отсидел на карантине две недели. "В середине апреля мы решили, что пора возвращать детей назад, так как пошли слухи, что граница может быть закрыта до конца года, а ситуация станет еще хуже", — продолжает он. Тогда Ростислав связался с российской таможней, ему ответили, что детей 3-х и 6-ти лет не смогут пропустить через российскую границу, так как у них российское гражданство. Старшая дочка с эстонским гражданством благополучно вернулась в Эстонию, а 3-х и 6-летние дети все еще у бабушки в деревне. С ними все хорошо, но увидеться с папой они могут только по видеосвязи.

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"Позвонили в эстонское Посольство в России, они сказали, что этим не занимаются, и нужно звонить в Таллинн в российское Посольство. Связались с Генконсульством России в Нарве, они ответили, что с 27 марта введены ограничения на выезд российским гражданам в зарубежные страны (у RusDelfi есть ответ в полном объеме — прим. ред.)", — говорит Ростислав.

RusDelfi сделал запрос в Министерство иностранных дел Эстонии, однако там посоветовали обратиться в Посольство России.

Почему это произошло? Рассмотрим российское законодательство. Статья 62 Конституции РФ.

1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Иными словами, при наличии двух паспортов (за исключением Таджикистана и Туркмении — с этими странами есть договор о двойном гражданстве), Россия берет в расчет исключительно российский — поэтому дети и не могут вернуться в Эстонию, ведь для граждан РФ выезд за пределы страны сейчас закрыт. То есть граждане с двумя паспортами — российским и эстонским — рассматриваются российскими властями на своей территории не как ”двойные граждане”, а исключительно как граждане РФ. Для подобной ситуации есть даже специальный термин "правовой вакуум".

Как решалась эта ситуация в обычной докарантинной жизни? Консультацию RusDelfi дали сразу несколько обладателей двух гражданств. Если им нужно было поехать в Россию из Эстонии, то на эстонской границе они показывали эстонский паспорт, если пограничники спрашивали о визе, то говорили, что также есть российский паспорт. В России, соответственно, показывали российский паспорт и, в случае вопроса о визе, сообщали об эстонском гражданстве.

Как будет решаться эта ситуация в дальнейшем? К сожалению, до открытия границ РФ у этой ситуации нет решения, если только российские власти не примут какое-то исключение в отношении двух оставшихся у бабушки детей. Как показывает практика, это может произойти, но только по личной просьбе руководства другой страны. Так в январе израильтянка Наама Иссасхар, которую приговорили в России к тюремному сроку, вернулась домой после просьбы премьера её страны Беньямина Нетаньяху президенту РФ Владимиру Путину. Сейчас два маленьких гражданина Эстонии хотят вернуться домой и увидеться с семьей — но им мешают даже не люди, а некий "правовой вакуум" (словосочетание, которое, надеемся, они никогда узнают). Неужели заполнить этот вакуум не в силах президента и премьера Эстонии?

RusDelfi будет следить за развитием ситуации и держать контакт с Ростиславом.

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