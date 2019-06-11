Маленькая эстонка Аннабель нуждается в самом дорогом в мире лекарстве. Что это, и как оно работает?

Недавно швейцарская фармацевтическая компания Novartis получила одобрение США на генотерапевтическое средство Zolgensma от спинальной мышечной атрофии для детей до двух лет. Это самый дорогой препарат в мире — одна инфузия обойдется примерно в $2,125 млн.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование швейцарского препарата Zolgensma. Это первое в мире генотерапевтическое средство для детей до двух лет со спинальной мышечной атрофией (SMA), включая пациентов, у которых симптомы еще не проявились, пишет Хайтек.

Заболевание часто приводит к параличу, затруднению дыхания и смерти в течение нескольких месяцев после рождения, особенно при первом, самом тяжелом типе недуга. В США на каждые 10 тыс. новорожденных приходится около одного ребенка, страдающего SMA, причем в 50–70% случаев это заболевание первого типа.

”Это потенциально новый стандарт лечения младенцев с наиболее тяжелой формой SMA”, — говорит доктор Эммануэль Тионгсон, педиатрический невролог из Лос-Анджелеса.

При этом одна инфузия препарата обойдется примерно в $2,1 млн. Руководители компании Novartis, которым принадлежит лекарство, отстаивают эту цену, утверждая, что, к примеру, лечение похожим препаратом — Spinraza компании Biogen — обойдется на несколько сотен тысяч дороже.