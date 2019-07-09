09.07.2019, 16:19

Маленькая Аннабель останется после операции в США по меньшей мере до осени

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rus.delfi.ee
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Маленькая Аннабель останется после операции в США по меньшей мере до осени
Erakogu

Как уже сообщалось, операция страдающей редким генетическим заболеванием эстонской малышки Аннабель прошла успешно. Врачи продолжают следить за ее восстановлением, поэтому семья по предварительным прогнозам пробудет в США еще три месяца.

Точное время возвращения семьи в Эстонию зависит от состояния здоровья Аннабель. Сейчас маленькая девочка находится под регулярным наблюдением врачей и проходит соответствующие проверки.

Для лечения шестимесячной Аннабель, которой требовалось крайне дорогое лекарство, собрали 1,9 миллион евро. Бóльшую часть пожертвовали неравнодушные эстоноземельцы, а 280 000 евро пожертвовал эстонский бизнесмен, пожелавший остаться анонимным.

Перед вылетом семья еще раз поблагодарила всех, кто поддержал Аннабель, и попросила держать за них кулаки.

Теперь Аннабель может стать первым ребенком из Эстонии, который излечится от спинальной мышечной атрофии, из-за которой мышцы прекращают развитие.

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