Маленькая Аннабель останется после операции в США по меньшей мере до осени

Точное время возвращения семьи в Эстонию зависит от состояния здоровья Аннабель. Сейчас маленькая девочка находится под регулярным наблюдением врачей и проходит соответствующие проверки.

Для лечения шестимесячной Аннабель, которой требовалось крайне дорогое лекарство, собрали 1,9 миллион евро. Бóльшую часть пожертвовали неравнодушные эстоноземельцы, а 280 000 евро пожертвовал эстонский бизнесмен, пожелавший остаться анонимным.

Перед вылетом семья еще раз поблагодарила всех, кто поддержал Аннабель, и попросила держать за них кулаки.

Теперь Аннабель может стать первым ребенком из Эстонии, который излечится от спинальной мышечной атрофии, из-за которой мышцы прекращают развитие.