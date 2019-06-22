22.06.2019, 11:11

Маленькая Аннабель нуждается в дополнительной поддержке на лечение в США

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rus.delfi.ee
EST
Маленькая Аннабель нуждается в дополнительной поддержке на лечение в США
Foto: erakogu

Для лечения шестимесячной Аннабель, которой требуется крайне дорогое лекарство, наконец собрали всю необходимую сумму — 1,9 миллион евро. Однако семье малышки придется заплатить еще 295 000 евро за дорогое лечение в США.

После завершения лечения Аннабель придется остаться в США еще на три месяца. Семья малышки и Детский фонд Клиники Тартуского университета собирают дополнительные пожертвования.

Родители Аннабель также написали, что запросили помощь фармацевтической компании и все еще надеятся на поддержку Больничной кассы.

У Аннабель диагностировали редкое генетическое заболевание — спинальную мышечную атрофию, или SMA1, из-за которой мышцы не развиваются дальше. По большей части страдающие этим заболеванием дети не живут дольше двух лет.

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Жизнь малышки спасло бы только генное лекарство Zolgensma, которое излечивает детей от SMA1. Всего несколько недель назад одобренное лекарственным департаментом США лекарство до Европы еще не дошло, но в США оно стоит более 2 миллионов долларов.

Чтобы поддержать лечение, которое спасет жизнь маленькой Аннабель, можно сделать пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, отметив в пояснении "Annabel":

Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607

Платеж PayPal следует направить на адрес info@lastefond.ee с пояснением "Annabel".

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