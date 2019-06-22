Маленькая Аннабель нуждается в дополнительной поддержке на лечение в США

После завершения лечения Аннабель придется остаться в США еще на три месяца. Семья малышки и Детский фонд Клиники Тартуского университета собирают дополнительные пожертвования.

Родители Аннабель также написали, что запросили помощь фармацевтической компании и все еще надеятся на поддержку Больничной кассы.

У Аннабель диагностировали редкое генетическое заболевание — спинальную мышечную атрофию, или SMA1, из-за которой мышцы не развиваются дальше. По большей части страдающие этим заболеванием дети не живут дольше двух лет.

Жизнь малышки спасло бы только генное лекарство Zolgensma, которое излечивает детей от SMA1. Всего несколько недель назад одобренное лекарственным департаментом США лекарство до Европы еще не дошло, но в США оно стоит более 2 миллионов долларов.

Чтобы поддержать лечение, которое спасет жизнь маленькой Аннабель, можно сделать пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, отметив в пояснении "Annabel":

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607