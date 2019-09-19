Маленькая Аннабель наконец вернулась домой после лечения! Как ее здоровье?

"С момента получения диагноза болезни Аннабель прошло 3,5 месяца. Даже не верится, что теперь лечение пройдено и мы наконец счастливо вернулись обратно в Эстонию. Несомненно, нас ждет впереди еще много работы, чтобы помочь развитию Аннабель", — прокомментировали родители малышки Кайди и Ахти.

Они говорят, что с девочкой все хорошо. Лежа на животе, она пытается поднять голову, стала намного активнее двигать руками и ногами. Родители радуются, что голос девочки становится громче.

У Аннабель было диагностировано редкое генетическое заболевание — спинальную мышечную атрофию, или SMA1, из-за которой мышцы не развиваются дальше. И если у детей с этой болезнью со временем объем грудной клетки сокращается, то у Аннабель после операции он увеличился, а это значит, что легкие ребенка продолжают развиваться.

Сейчас Аннабель снова привыкает к эстонскому климату и разнице во времени.

После лечение за прогрессом Аннабель будет наблюдать эстонский физиотерапевт. Специальное тестирование будет проходить через каждые последующие шесть месяцев.

Для лечения шестимесячной Аннабель, которой требовалось крайне дорогое лекарство, собрали 1,9 миллион евро. Бóльшую часть пожертвовали неравнодушные эстоноземельцы, а 280 000 евро пожертвовал эстонский бизнесмен, пожелавший остаться анонимным. После этого девочка с родителями вылетели в США, где прошла операция и последующее ей лечение.

Теперь Аннабель может стать первым ребенком из Эстонии, который излечится от спинальной мышечной атрофии.