Мальчика насмерть придавило гаражной дверью: свидетели чего-то недоговаривают?

Полицейский, который 15 мая 2016 года непосредственно после того, как гаражной дверью в доме на улице Колланне, 7 насмерть придавило четырехлетнего мальчика, побывал на месте, записал, что, по словам проживающей в доме женщины, с дверью гаража на протяжение нескольких недель наблюдались постоянные проблемы.

Теперь же на суде женщина говорит обратное. Она утверждает, что перед трагедией дверь работала безупречно. ”Дверь была всегда исправна”, — отметила она.

Она сказала, что не помнит, чтобы говорила полицейскому, что с дверью были проблемы. Жительница дома предположила, что стражи порядка могли ее неправильно понять, поскольку разговаривала она с ними на русском языке.

Следующим была заслушана член правления КТ, 59-летняя учительница Ану. Она сообщила, что техническими вопросами занимались два других члена правления, а она отвечала за уборку и сигнализацию. По утверждению женщины, существенных неполадок в доме не наблюдалось. ”Очень безопасный дом”, — сказала она. На вопрос о том, осуществлялись ли работы по обслуживанию гаража, она ответить не смогла и отметила, что этим должна была заниматься Arkaadia Haldus AS, которая осуществляет услуги по обслуживанию и получает от КТ 500 евро каждый месяц.

По словам женщины, рабочих, которые чинили бы что-то, она не видела. На это адвокат Арго Кююнемяэ зачитал ее же показания, данные через несколько часов после трагедии. Там сказано, что, по ее словам, проблемы с дверью возникли еще за десять дней до трагического падения.

Присяжный адвокат Лаури Талумяэ, представляющий отца погибшего ребенка, поинтересовался, не испытывает ли женщина проблем с памятью, на что получил отрицательный ответ. Ану отметила, во во время допроса в день трагедии была в шоке. ”Не настроены ли вы враждебно в отношении потерпевших?” — поинтересовался Талумяэ, имея в виду, что потерпевшие готовят иск против членов КТ. Ану сказала, что слышала о таком намерении, но никакой враждебности не испытывает.

По словам Талумяэ, семья погибшего мальчика могла бы выдвинуть иск против всех владельцев квартир этого дома, но тогда судебные разбирательства были бы слишком обременительными, поэтому было решено подать иск только против председателя правления.