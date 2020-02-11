11.02.2020, 21:20

Мальчик из Эстонии сыграл в фильме про нацистов, выигравшем "Оскар"


Кирсти Вайнкюла, Eesti Ekspress
EST
Мальчик из Эстонии сыграл в фильме про нацистов, выигравшем "Оскар"
Ekraanitõmmis/Fox Searchlight

11-летний Патрик Пайсте выдержал жесткий кастинг и снялся в удостоенном "Оскара" фильме "Кролик Джоджо", где сыграл в массовке одного из членов организации "Гитлерюгенд", пишет Eesti Ekspress.

Юный эстонец Патрик Пайсте ждал в ночь на понедельник вручения "Оскаров" с особым интересом — переживал за ленту "Кролик Джоджо", которая была представлена на награду в шести номинациях. В итоге премия Американской киноакадемии фильму режиссера Тайка Вайтити досталась только одна — в номинации ”Лучший адаптированный сценарий”.

Сейчас Патрик живет ввиду папиного места работы в Чехии и ходит в пражскую Британскую международную школу.

На съемки эстонский мальчик попал можно сказать случайно: мама увидела на инфостенде школы объявление о том, что ищут говорящего по-английски светлокожего мальчика.

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"Мама спросила, интересно ли это мне. Я сразу согласился, потому что это показалось очень увлекательным", — вспоминает Патрик.

Текст объявления был таким: "Casting JOJO RABBIT We are looking for English speaking boys (native speakers or bilingual) who are 140 — 155 cm tall and are more fair types. This is casting for the Czech-American movie called JOJO RABBIT which is taking place in Germany in 1944 in children’s camp Hitlerjungen. Directed by Taika David Waititi".

Кастинг проходил в мае 2018 года. Эстонскому соискателю роли пришлось немного помаршировать вместе с другими участниками, научиться петь строевую песню на немецком и английском. Всего конкурсантов было около 170 человек.

"Помню, что не разрешалось стричь волосы, велели также использовать сильный крем против загара, чтобы кожа не загорела. В Праге тогда было прекрасная теплая погода, и это указание было трудно соблюдать", — вспоминает юный актер.

Напомним, что за победу в категории ”Лучший адаптированный сценарий” также боролись ”Два папы” (Энтони Маккартен), ”Ирландец” (Стивен Зеллиан, Чарльз Брандт), ”Джокер” (Тодд Филлипс, Скотт Сильвер), ”Маленькие женщины” (Грета Гервиг).

Трагикомедия снята на основе книги Кристины Лёненс ”Птица в клетке”. В центре сюжета — живущий в нацистской Германии десятилетний Йоханнес, который узнает, что его мать скрывает дома еврейскую девочку.

Delfi
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