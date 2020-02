Мальчик из Эстонии сыграл в фильме про нацистов, выигравшем "Оскар"

Юный эстонец Патрик Пайсте ждал в ночь на понедельник вручения "Оскаров" с особым интересом — переживал за ленту "Кролик Джоджо", которая была представлена на награду в шести номинациях. В итоге премия Американской киноакадемии фильму режиссера Тайка Вайтити досталась только одна — в номинации ”Лучший адаптированный сценарий”.

Сейчас Патрик живет ввиду папиного места работы в Чехии и ходит в пражскую Британскую международную школу.

На съемки эстонский мальчик попал можно сказать случайно: мама увидела на инфостенде школы объявление о том, что ищут говорящего по-английски светлокожего мальчика.

"Мама спросила, интересно ли это мне. Я сразу согласился, потому что это показалось очень увлекательным", — вспоминает Патрик.

Текст объявления был таким: "Casting JOJO RABBIT We are looking for English speaking boys (native speakers or bilingual) who are 140 — 155 cm tall and are more fair types. This is casting for the Czech-American movie called JOJO RABBIT which is taking place in Germany in 1944 in children’s camp Hitlerjungen. Directed by Taika David Waititi".

Кастинг проходил в мае 2018 года. Эстонскому соискателю роли пришлось немного помаршировать вместе с другими участниками, научиться петь строевую песню на немецком и английском. Всего конкурсантов было около 170 человек.

"Помню, что не разрешалось стричь волосы, велели также использовать сильный крем против загара, чтобы кожа не загорела. В Праге тогда было прекрасная теплая погода, и это указание было трудно соблюдать", — вспоминает юный актер.