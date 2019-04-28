Майский народный забег в парке Паэ поддержит Детский фонд клиники Тартуского университета

Основная дистанция забега составит 5 километров, а дети смогут посоревноваться в забеге на 300 и 600 метров. Помимо индивидуального соревнования будет также определена и самая быстрая школа Ласнамяэ.

Участие в забеге бесплатное, однако, на месте у всех будет возможность сделать пожертвование в Детский фонд Клиники Тартуского Университета. Все пожертвования будут направлены на лечение 16-летней Катерины из Тарту с редким заболеванием почек. ”Лекарство для девочки стоят очень дорого, а Больничная касса не поддерживает это лечение, поэтому мы надеемся внести свой вклад в улучшение здоровья Катерины”, — сказала Мануэла Пихлап, заместитель старейшины Ласнамяэ. ”Помощь от Детского фонда клиники Тартуского университета получали и дети из Ласнамяэ, и у нас есть хорошая возможность внести свой вклад в фонд с помощью нашего спортивного мероприятия”.

В этом году первые 500 финалистов основного забега получат специальную медаль участника четвёртого Народного забега в парке Паэ. Три самые быстрые бегуна в каждой возрастной группе и три самые быстрые школы Ласнамяэ будут награждены подарками от спонсоров мероприятия. Юные участники забега до 9 лет получат диплом и небольшой сюрприз.